Via Larino, dopo la nostra segnalazione… operai a lavoro

CAMPOBASSO

Domenica 30 settembre scorsa sul Quotidiano del Molise abbiamo pubblicato un articolo riguardante l’ennesima segnalazione dei residenti di via Larino, a Campobasso, che attraverso il nostro giornale lamentano sporcizia e pericolo cadute dovuto a sanpietrini e buche sparse qua e là. Oggi, mercoledì 3 ottobre, prendiamo atto che, grazie alle nostre sollecitazioni, qualcosa s’è mosso, some spesso accade: operai comunali a lavoro stamattina per ripulire il tratto di strada interessato.

Di seguito, l’articolo pubblicato sull’edizione di domenica. Solo qualche mese fa, i residenti del centro storico di Campobasso avevano segnalato la presenza di incivili che abbandonano, continuamente, sacchetti dell’immondizia in ogni angolo del borgo. Ora quegli stessi abitanti, sul piede di guerra, ci hanno segnalato le condizioni di via Larino. «Sono mesi che questa strada è una polveriera. Buche e sanpietrini divelti rendono la strada pericolosa» ha detto Mario Annuario, un residente della zona che ci ha segnalato la situazione. «Ho visto cadere più di qualche persona, fortunatamente senza farsi troppo male» ha detto «ma non a tutti potrebbe andar bene». I sanpietrini, difatti, quando passano le auto, schizzano da terra e finiscono contro le macchine in sosta, se non addirittura sulle caviglie di qualche passante. «Basterebbe poco per sistemare tutta la strada» ha aggiunto Mario Annuario chiedendo l’intervento dell’amministrazione comunale. Ed intanto gli stessi residenti, ancora alla ricerca degli incivili che abbandonano i sacchetti dell’immondizia negli angoli del centro storico, sperano che le telecamere di videosorveglianza en- trino in fuzione il prima possibile, magari proprio ad ottobre, come aveva annunciato il sindaco Antonio Battista.