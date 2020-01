Via l’amianto da scuole e ospedali, 10 milioni al Molise dal ministero dell’Ambiente

Lo ha annunciato il deputato del M5S, Antonio Federico, che chiede alle Regioni di redigere subito i progetti

CAMPOBASSO. «Oggi il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha annunciato la firma sul decreto che stanzia 385 milioni di euro per ripulire dall’amianto scuole e ospedali di tutta Italia, di cui oltre 10 destinati al Molise, che arriveranno alle Regioni affinché vengano subito redatti i progetti». Lo ha detto il deputato molisano del M5S, Antonio Federico.

«In questo senso, sento di fare mio l’appello del ministro ai rappresentanti di tutte le Regioni affinché – ha proseguito – comincino ad attivarsi per rendere celeri le progettazioni sapendo che i tecnici ministeriali sono a disposizione per ogni supporto. Il percorso del governo per rendere l’Italia un Paese più pulito, finalmente libero dall’amianto, prosegue e in questo caso stanziamo risorse certe per tutelare la salute dei più fragili, i nostri giovani e quanti sono costretti in un letto d’ospedale. Mi sembra – ha concluso Federico – il modo giusto e concreto per affrontare un problema che attende soluzioni da decenni. Andiamo avanti».