Via la mascherina all’aperto ma i campobassani scelgono la prudenza (LE INTERVISTE)

L’Italia è tutta bianca, via le mascherine all’aperto. Dopo 7 mesi, in Italia, si assiste ad una vera e propria rivoluzione. Dovremo comunque portare sempre con noi la mascherina per indossarla al chiuso e all’esterno in situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento di un metro. Resta obbligatorio poi l’uso del dispositivo nei locali al chiuso: bar, ristoranti, negozi, centri commerciali. A preoccupare però è l’incognita della variante Delta (quadruplicati i casi a giugno rispetto a maggio). Per questo, a Campobasso, molti hanno scelto di continuare a indossare, malgrado il gran caldo (oggi nel capoluogo di regione bollino rosso e temperature roventi) costantemente la mascherina, anche all’aperto e in assenza di assembramenti. Abbiamo raccolto, in merito al nuovo provvedimento adottato a livello nazionale, le impressioni dei cittadini di Campobasso: a maggior parte delle persone in giro nella mattinata odierna (lunedì 28 giugno) erano rigorosamente con la mascherina (nel video le testimonianze).

Le immagini Indietro 1 di 4 Avanti