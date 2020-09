Via Inghilterra si rifà il look: scivolo e altalene al posto dell’ex mercato del pesce

L’ex area del mercato di via Inghilterra a Termoli è stata riqualificata e nella giornata di ieri, 15 settembre, è stata resa accessibile ai cittadini. Dove un tempo sorgevano i box ittici che sono ora stati spostati in via Montecarlo ora ci sono panchine, e giochi per bambini. Un grande spiazzale all’aperto dove sono stati collocati un grande scivolo e le altalene proprio per il divertimento dei più piccoli. L’intervento di riqualificazione era già stato annunciato dal sindaco Roberti e nel giro di qualche mese il tutto si è trasformato in realtà.