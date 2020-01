Via il “pungolo dalle Carresi” o non si corre (per ora)

Il Ministero ha chiesto che venga svolto uno studio scientifico sulle Carresi. Almeno quest’anno le Carresi si dovranno svolgere senza l’uso del pungolo

«Due ore di colloquio. Tanto è durato l’incontro tra il Presidente della Regione Molise, Donato Toma, con i quattro sindaci dei comuni delle Carresi». Inizia cosi il lungo post pubblicato sul gruppo Facebook “Unione Carresi” e che spiega dettagliatamente quale sarà il futuro di questa tradizione. «L’incontro è avvenuto dopo mesi di lavoro silenzioso, specie dopo il rinnovo dell’ordinanza Martini, emendata in funzione anti Carresi con la introduzione del parere vincolante del veterinario e del tecnico del fondo (espressione del Ministero dell’Agricoltura) in seno alla Commissione per i Pubblici Spettacoli. Lo scorso anno tale ostacolo non sussisteva poiché, a norma dei regolamenti comunali, la Commissione era chiamata ad esprimersi a maggioranza semplice. Grazie a questo, e grazie alla messa in sicurezza dei percorsi, resa possibile dallo stanziamento di 380 mila euro da parte della Regione Molise, le Carresi del basso Molise si sono potute celebrare. Poi la modifica alla Martini, certamente nata dalle pressioni che la lobby animalista ha messo in campo in Parlamento e presso il Governo. Sta di fatto che oggi basta un no da parte di uno dei due soggetti abilitati al parere vincolante per bloccare le Carresi. Dinanzi a questa pessima novità nessuno è rimasto inerte. Lo scorso 19 dicembre a Roma, presso il Ministero della Salute, si è tenuta una riunione tecnica ampiamente preparata dal lavoro e dai buoni uffici del Presidente Toma sia presso lo stesso Ministero della Salute sia presso la Conferenza delle Regioni. In quella circostanza i sindaci hanno incontrato il Capo di Gabinetto del Ministro Speranza, Massimo Paolucci, i rappresentanti del Centro di referenza Nazionale per il Benessere Animale di Brescia, il rappresentante del Ministero dell’Agricoltura, i veterinari dell’Asrem e il dott. D’Alterio dell’Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise. Da parte del Ministero della Salute c’è stata una grossa apertura per definire una volta per tutte il percorso di salvaguardia delle Carresi. I problemi relativi alla perimetrazione dei percorsi (affrontati lo scorso anno) e quelli relativi al fondo (legati alla copertura in terra) sono risultati ampiamente superabili. Insuperabile è invece risultata la questione relativa all’uso del pungolo. In presenza del pungolo (non delle verghe di spinta) vi sarebbe il diniego dei veterinari e la Carrese verrebbe bloccata. Quale la via d’uscita? Il Ministero ha chiesto che venga svolto uno studio scientifico sulle Carresi che, tra le altre cose, insista anche sull’uso del pungolo. Prima degli esiti di tale studio l’uso del pungolo bloccherebbe le autorizzazioni e farebbe scattare l’ipotesi di reato di maltrattamento. L’intenzione del Ministero era quella di commissionare lo studio all’Istituto nazionale di Brescia. Quest’ultimo ha optato per l’Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise. Lo studio, quindi, verrà condotto da tale struttura e, nello specifico, dal dott. D’Alterio. Occorreranno due anni e ottantamila euro. Nella riunione di oggi, a testimonianza del legame personale che lega il presidente Toma alle Carresi e di quello istituzionale della Regione Molise, che vede nelle Carresi un elemento di prestigio del proprio patrimonio culturale, si è convenuto che i costi dello studio verranno coperti dalla Regione. La medicina necessaria che siamo obbligati ad assumere perché lo studio possa compiersi e le manifestazioni possano tenersi, è quella di celebrare (almeno quest’anno) le Carresi senza l’uso del pungolo. All’esito, auguriamoci positivo dello studio, potrà essere reintrodotto. Preciso che questa non è una scelta facoltativa, capoticamente assunta da qualcuno, ma è un obbligo inderogabile, a meno che qualcuno voglia cancellare per sempre le Carresi, assumendosene chiaramente le responsabilità storiche, morali, penali. Allo studio vi sono delle varianti tecniche tali da poter sostituire, in questa fase, l’uso del pungolo. Varianti che vanno verificate all’atto pratico, non potendosi utilizzare il pungolo tanto durante la Carrese sia durante le prove. Anche per queste ultime valgono le regole generali. La sospensione dell’uso del pungolo è la linea di discrimine tra la vita e la morte delle Carresi. È una strada obbligata, ma è una strada che stronca una volta per tutte, e alla radice, tutta la macchina del fango messa in moto dalla lobby animalista, un fatto che ne riduce a zero la capacità di pressione sia parlamentare sia presso la pubblica opinione. Facciamo un passo indietro oggi per farne due in avanti domani ma, soprattutto, facciamo un sacrificio per non far morire le Carresi e farle vivere per sempre».