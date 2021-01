Via il cartello con la scritta: Torno subito

di Gennaro Ventresca

Eri bellissimo e imperfetto, nato per dare l’illusione di vincere. Caro il mio Campobasso. Avevi tutto, tranne quello che serve: un cuore di ghiaccio e lo stellone. Ci si è messo in mezzo il Covid una prima volta; poi c’è stata la seconda ondata; i virologi annunciano che ce ne sarà un’altra. Mi chiedo: che ne sarà di te e di noi? Me lo domando a poche ore dal primo dei tre recupero, in cui i nostri ragazzi saranno chiamati a svelarci cosa ne sarà di noi.

***

Poco so dei nostri avversari. Apprendo che giocano in una città artisticamente vitale, Genzano di Roma, al Bruno Abbatini, un impianto da quattromila posti che rimarranno vuoti, per il rispetto delle disposizioni vigenti. So con certezza, invece, che Genzano si è guadagnata una invidiabile reputazione per la delicata infiorata del giorno di Corpus Domini, che rende più struggente la processione che attraversa le vie principali del centro, passando sotto la casa di Laura Biagiotti, la cittadina più illustre dell’elegante comune, a due passi dalla capitale.

***

Due gare in più e un punto in meno rispetto ai Lupi. Questo è il bilancio della squadra che riceve la visita rossoblù, all’ora del caffè post prandiale. Cynthia e Albalonga hanno unito i loro destini per formare un’unica società che, tutto sommato, si sta facendo onore e che sarà bene affrontare con la massima concentrazione, per non incorrere nella terza consecutiva gara mediocre. Col Castelnuovo Vomano, fresco capoclassifica che affacciato alla finestra, non aspetta altro.

***

Il Campobasso è moscio, non stanco. Vuol ricominciare, prendendo in braccio il suo stress da noia. Basta pasticciare con la sua emotività. E’ giunta l’ora di scrollarsi di dosso ogni dubbio per mettersi a correre, come nelle giornate più felici. Deve offrirci nuovamente un pezzo del recente passato. Attraverso la fame, tanta fame, troppa fame. Cominciando col togliere il cartello in cui si legge “Torno subito”.

***

Giocare a metà settimana, a ben pensarci, crea un’emozione di coppa. Sia ben chiaro: le nostre emozioni, vista la categoria, restano comunque minute. Anche le uscite di coppa sono minime, purtuttavia con l’Adelmo, al suo primo approccio in D, i nostri portarono a casa la coppitalia di serie, vincendo all’andata per 1-0 e perdendo al ritorno per 2-1 contro il Faenza. In entrambe le occasioni i nostri gol furono firmati da Piccioni. Ci andò invece male la doppia finale-promozione con la Larcianese: sconfitta in casa 1-3 e successo esterno 2-3. La differenza reti risultò decisiva e perdente.

***

In C1, la doppia finale di coppa (giugno 1982) fu nuovamente sfortunata. Col Vicenza di Perrone e Del Neri pareggiammo senza reti al Romagnoli, ma al ritorno dopo aver chiuso 1-1 (gol di Maragliulo) cedemmo ai veneti per 3-1 ai supplementari. I gol in trasferta all’epoca non valevano doppio. E la regola risultò fatale. Ma, in compenso, si rifacemmo salendo in B. Al contrario del Vicenza che restò in C1 pur avendo nel suo organico Renica (venduto al Napoli) e Baggio (ceduto nel frattempo alla Fiorentina), che contro di noi rimasero in tribuna per infortunio.