Via Gorizia, un divieto presenta una “e” di troppo suscitando l’ilarità del web

CAMPOBASSO

I nostri lettori sono sempre super attenti e sono altrettanto tempestivi nel segnalarci le storture e gli “errori” questa volta, però, ortografici. Il nostro affezionato Francesco testimonia con tanto di foto, un cartello stradale che presenta, non c’è che dire, una “e” di troppo. Il divieto di sosta che campeggia su via Gorizia – precisamente di fronte all’edificio dei “Grandi Magazzini Teatrali” – raccomanda agli automobilisti di non fermarsi lungo la strada durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti dalla vicina Scuola D’Ovidio e cioè nei seguenti orari: dalle 8,00 alle 8,45 e dalle 13,00 alle 13,45 . Tutto giusto, tranne nella scritta “perieodo scolastico” che precede gli orari. Una svista, senza dubbio, che non è sfuggita ai nostri lettori e che sta facendo il giro del web.