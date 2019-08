Via Firenze tra pannelli elettorali e degrado, la denuncia di Patrizia Manzo (M5S)

E’ la fotografia di una zona abbandonata a sé stessa quella che è stata scattata dalla consigliera regionale del MoVimento 5Stelle, Patrizia Manzo. A spasso lungo via Firenze a Termoli, la Manzo ha postato un commento sulla situazione in cui versa una delle strade sicuramente più trafficate e popolate della città. «A distanza di mesi dalle ultime amministrative – scrive la Manzo – tolti i pannelli per i manifesti elettorali, restano i supporti in cemento e metallo come arredo urbano. Via Firenze come mai vista. Pista ciclabile occupata! Inutile lamentarsi delle auto parcheggiate sui marciapiedi».