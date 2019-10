Via Ferrari, croce e delizia del borgo antico

Via de’ Ferrari (come dicono i bene informati), croce e delizia della movida di Campobasso, ma anche del piccolo passeggio nel borgo fino a quando, al giungere della sera, quel breve tratto inizia a popolarsi delle luci dei locali e dei tantissimi giovani che li frequentano fra una chiacchiera e una birra. Purtroppo al Quotidiano continuano a giungere segnalazioni di comportamenti discutibili tenuti proprio dai clienti che abbandonano residui di bevute e piccoli snack per strada. Lo si vede bene da queste foto che un nostro lettore ha scattato all’alba e ha voluto rendercene partecipi. Noi non commentiamo, lasciamo che lo facciano le immagini del giorno dopo.