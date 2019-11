Via delle Frasche stretta e pericolosa, diventerà a senso unico

Chiesto anche l’allargamento della sede stradale a causa dello spazio ridotto per il passaggio di veicoli e pedoni

CAMPOBASSO. Una strada, via delle Frasche, che passa tra un muro di cinta (in cattive condizioni) quello di alcune abitazioni, senza linea di mezzeria e marciapiedi né linea di arresto al semaforo, e con lo spazio, calcolato al centimetro, per il passaggio dei veicoli nei due sensi di marcia. La situazione, a dir poco al limite e di potenziale pericolo per veicoli e persone, si trascina da tempo immemore e tanti residenti di contrada Colle dell’Orso la attraversano (a piedi o in macchina) e non sono più disposti a tollerare questo stato di cose e chiedono un allargamento della sede stradale.

Come spesso accade in questi casi, il dibattito si è spostato sui social e l’ex sindaco, Antonio Battista, ha ricordato che «esiste il progetto per allargare la strada. Il terreno è già stato acquistato dalle Ferrovie dello Stato ed esiste anche il finanziamento di circa 600mila euro parte di fondi Cipe».

Intanto, l’assessore alla Mobilità, Simone Cretella, dallo stesso canale social ha annunciato che «a breve partirà la sperimentazione con il senso unico a scendere sotto il ponticello e verso la casa di riposo. Le misure della strada non garantiscono la sicurezza dei pedoni». Basterà a porre rimedio e a dare più sicurezza, almeno temporaneamente, ai veicoli e alle persone che vi transitano? Alla sperimentazione, quando sarà effettiva, l’ardua sentenza.