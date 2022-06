Via dei Pruni, residenti spengono incendio. “La stessa situazione ogni anno” (IL VIDEO)

La denuncia è arrivata sui social all’interno del gruppo Facebook AFDM di Termoli e vuole sollevare ancora una volta l’attenzione sulla situazione di via dei Pruni dove questa mattina, 22 giugno, un incendio (per fortuna non di grandi dimensioni) è stato domato dai residenti della zona.

Il racconto, corredato di video che pubblichiamo in alto, è proprio di uno degli attori del provvidenziale intervento. “Stamattina ha preso fuoco. Io sono al lavoro: mia moglie e mio figlio piccolo hanno allungato il tubo del giardino e lo hanno controllato.

Se non ci fossero state case, auto e alberi di ulivo dei paraggi, avrei detto loro di lasciar bruciare tutto. In ogni caso, la prossima volta potremmo non essere così attenti e solerti. Sempre via dei Pruni, quella senza parchi per i bambini. PS. dopo pochi minuti sono intervenuti i VVFF grazie a Dio”.