Via De Pretis, dalle segnalazioni agli interventi: marciapiede sarà completamente rifatto

L’amministrazione comunale di Campobasso ha deciso di effettuare lavori di messa in sicurezza su un corposo tratto di marciapiede di via De Pretis, rispondendo così alla pioggia di segnalazioni riportate anche dal Quotidiano nelle scorse settimane. “L’intervento – secondo quanto si apprende nella determina di Palazzo San Giorgio – si è reso necessario per due motivi principali. Il dissesto in cui versa crea pericolo e potenziale per la circolazione dei pedoni. Inoltre, è percorso giornalmente da una persona affetta da grave disabilità, che riscontrava grossi problemi logistici negli spostamenti”.

La copertura finanziaria di tale intervento è garantita nel bilancio di previsione anno 2020. Si tratta di circa 13mila euro che andranno a risolvere un problema divenuto insostenibile (come testimoniato dalla foto allegata) e che potrà permettere un flusso in sicurezza in una località abbastanza collegata al centro cittadino.

Non è tutto. Non ci sarà da attendere molto per rivedere un look consono agli standard di sicurezza. Per abbreviare i tempi dell’intervento, il comune ha ritenuto infatti opportuno procedere per affidamento diretto. “Detta procedura – spiegano da Palazzo San Giorgio – consente di snellire l’iter. Il ricorso all’ordinaria comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa”. L.L.