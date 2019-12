E’ una situazione di piena emergenza quella raccontata dal gruppo Facebook “Stop ai Cafoni”. L’emergenza arriva da via Crispi a Campobasso dove i rifiuti sono stati ammassati ai lati dei cassonetti e certo non danno una bella immagine della città. La speranza è che chi di dovere intervenga al più presto per rimuovere il cumulo di immondizia che si è formato.