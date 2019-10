La segnalazione: «Chiediamo l’intervento degli organi competenti per sistemare la zona abbandonata da troppo tempo»

Una zona dove ci sono tantissimi palazzi, attività commerciali, zone verdi, scuole ed asili. Eppure pare essere tutto abbandonato. È via Carducci a Campobasso, nel quartiere Vazzieri. «Da troppo tempo la nostra strada è abbandonata e nessun amministratore, di qualsiasi colore politico, pare interessato a sistemare una strada che è di competenza comunale» ci dicono alcuni residenti.

Strada dissestata, verde incolto e aree impraticabili, parchi distrutti dall’incuria e, troppo spesso, anche dall’inciviltà dell’uomo. E le foto inviateci dai nostri lettori lo dimostrano.

«Vi segnalo questa situazione affinché si possano sensibilizzare gli organi competenti nell’adoperarsi a risolvere la difficile situazione» ci scrive un residente. «Non sono poche le macchine che si sono rotte su questa strada. Quando piove, poi, si allaga tutto e i fossi si allargano ancora di più. In passato è capitato anche che qualche anziano sia caduto facendosi parecchio male. È impossibile avvicinarsi alle zone verdi perché l’erba è alta ed incolta» ci dice ancora chi ha segnalato la situazione di via Carducci. «In questa zona ci sono tanti bambini che potrebbero giocare a pochi passi da casa ed invece sono costretti ad allontanarsi ed andare a giocare in altre zone della città. Anche la pavimentazione del parco è completamente distrutta. Spero che qualcuno possa intervenire e sistemare la zona prima dell’arrivo dell’inverno» hanno concluso i residenti di via Carducci appellandosi al buon senso degli organi competenti.