Via Calabria, Dog Park invaso da insetti e feci. L’associazione di quartiere: «Facciamo il possibile, ma serve l’aiuto di tutti»

Lo sfogo di un residente: «I miei nipotini non verranno più a trovarmi». L’appello della presidente di “Vivi Colle dell’Orso, Marialetizia Maselli, che gestisce l’area: «Tutti diano una mano per rendere più bella e vivibile la zona che si frequenta. Quando abbiamo i fondi riusciamo a gestire il “verde ordinario”, ma per gli interventi più incisivi servono raccolte fondi straordinarie»

«Alcuni giorni fa, nelle vicinanze del Dog park di via Calabria a Campobasso, puntualmente invaso dalle deiezioni degli animali non raccolte dai padroni, sono stato punto da qualcosa e ho avuto la mano gonfia come una zampogna. Poi la situazione è pian piano migliorata, evitando anche reazioni allergiche impreviste, grazie ad un farmaco specifico. Chiedo che siano messi in atto al più presto gli interventi che servono. Lo scorso anno è capitato lo stesso ai miei nipotini e i genitori mi hanno detto che, in questo stato di cose, non li porteranno più». È lo sfogo, amaro, di un residente e anche di qualche suo vicino di casa che abitano in prossimità dell’area che, come si legge dai cartelli affissi, è gestita dall’associazione “Vivi Colle dell’Orso”, la cui presidente, Marialetizia Maselli, informata della situazione, ha voluto fare chiarezza e rivolgere un appello ai cittadini residenti e fruitori dell’area in questione: «Tutti diano una mano perché siamo un’associazione, che è fatta dalle persone, per raggiungere un obiettivo comune, ovvero migliorare e rendere più bella e vivibile la zona che si frequenta».

Le deiezioni canine «non sono concime per il prato – ha chiosato – ma hanno un’altissima carica batterica che può provocare malattie agli stessi animali e alle persone. Noi come associazione facciamo il possibile, ma serve l’aiuto di tutti». L’area verde «ha anche una conformazione particolare. Quando abbiamo i fondi – ha spiegato ancora la presidente Maselli – riusciamo a gestire il “verde ordinario”. Ma se vogliamo fare delle cose in più, tipo aggiustare il vialetto o fare una disinfestazione per le zecche più accurata prima del grande caldo, servono delle raccolte fondi straordinarie che sono normate dall’Ente del Terzo Settore con regole ben definite e noi, come associazione – ha concluso – siamo tenuti a farle rispettare». (Adimo)