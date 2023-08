Via alla stabilizzazione del personale precario Asrem, Cisl Fp: “Numeri insufficienti”

Il sindacato accoglie con soddisfazione le due recenti delibere del commissario dell’Azienda sanitaria ma ritiene che bisogna fare un maggiore sforzo per rispondere alle necessità delle strutture regionali. Chiesto un tavolo di contrattazione

“Anche grazie all’azione sindacale messa in atto nel tempo dalla Cisl FP Abruzzo Molise, guidata dal coordinatore delle Professioni Sanitarie Molise, Bruno Delli Quadri, e dal segretario generale Vincenzo Mennucci, abbiamo conseguito risultati di grande rilevanza nell’affrontare la questione del precariato in Asrem”.

E’ quanto afferma la Cisl Fp Abruzzo-Molise a margine della delibera di stabilizzazione del personale precario Asrem.

“Questo sforzo ha portato a importanti risultati, tra cui la stabilizzazione del personale precario in conformità con la Legge N° 75 del 2017 e alla Legge 30 Dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. L’applauso e la gratitudine della Cisl FP vanno alle recenti delibere del Commissario Asrem, in particolare alla delibera n° 535 del 07/08/2023 che ha avviato una procedura di stabilizzazione in linea con l’articolo 20, comma 1 e comma 11 bis del decreto legislativo 75/2017 e successive modifiche. Questa delibera si applica al personale delle professioni di Assistente Sociale, Ortottista, Ostetrica, Tecnico di Laboratorio Biomedico e Tecnico di Radiologia Medica. Inoltre, la delibera N° 546 del 08/08/2023 ha reso possibile la stabilizzazione di 58 unità di personale infermieristico, il quale ha dimostrato impegno e dedizione durante l’emergenza da Covid-19, in ottemperanza all’art. 1, comma 268, lett. B) della legge 30/12/2021 N° 234 e successivi aggiornamenti.

La Cisl FP ha da sempre sostenuto con convinzione la stabilità delle figure professionali che contribuiscono al nostro sistema sanitario. Le delibere recentemente emesse rappresentano un passo tangibile verso la stabilizzazione del personale che ha svolto un ruolo cruciale durante la pandemia da Covid-19.Tuttavia, la Cisl FP sottolinea che il numero attuale di assunzioni non rispecchia appieno le necessità delle strutture sanitarie regionali. Già nella pianificazione del fabbisogno di personale per il periodo 2022/24, il sindacato aveva espresso preoccupazione e aveva deciso di non firmare il documento, poiché si basava su fabbisogni datati al 2021. Gli anni recenti hanno visto un notevole numero di pensionamenti e restrizioni di bilancio, che hanno influenzato negativamente la pianificazione dei fabbisogni e creato uno squilibrio tra necessità reali e risorse economiche.

La Cisl FP ritiene essenziale avviare una fase di contrattazione per sviluppare un piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023/25. Questo è fondamentale per aumentare ulteriormente le stabilizzazioni e garantire l’efficacia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Inoltre, questa iniziativa permetterà di implementare con successo la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede l’apertura di tredici (13) Case della Salute, richiedenti personale altamente qualificato. La Cisl FP si impegna fermamente a proseguire la sua azione determinata a favore della stabilità del personale sanitario. Questo sforzo contribuirà a rafforzare ulteriormente il sistema sanitario, garantendo a tutti i cittadini un accesso a servizi di salute di alta qualità”.