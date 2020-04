Via Alfieri, la strada dove le restrizioni non sono valide

La segnalazione arriva direttamente da un nostro lettore

REDAZIONE

La segnalazione arriva dai nostri lettori. La strada in questione è via Alfieri, quartiere Vazzieri, a Campobasso. «Più volte durante la giornata, segnalano i cittadini, non è inusuale affacciarsi e trovare per strada gente che porta a spasso il cane (non per semplici bisogno ma anche per un’ora e più) persone in bici alle prese con un tour del quartiere su due ruote, fidanzati che si incontrano e ragazzi che si ritrovano per fumare. Tutti, e precisiamo tutti, senza mascherine, senza guanti, senza nessuno strumento di protezione».