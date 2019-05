Una strada silenziosa di un quartiere tranquillo che, verso le ore 13 di ogni giorno, si trasforma in una vera e propria giungla. È via Alfieri, a Campobasso, la strada dove c’è la scuola media Petrone. Da anni i residenti si lamentano per l’inciviltà dei tanti genitori che, all’uscita da scuola, per aspettare i propri figli, si parcheggiano a lungo, sostando davanti i cancelli dei palazzi, bloccando il passaggio della auto, sulle strisce pedonali, sulle aiuole, sui posti riservati ai disabili. E da anni gli stessi residenti chiedono l’intervento delle Istituzioni e la presenza di vigili urbani. Ma pare senza alcun riscontro. Proprio qualche giorno fa gli abitanti di via Alfieri hanno segnalato, ancora una volta, la situazione. «Non è possibile. Abbiamo chiamato anche i vigili ma ci hanno detto che non potevano intervenire per liberare i nostri cancelli dalle auto in sosta selvaggia» hanno commentato i residenti di via Alfieri. E subito si sono scatenati con foto e commenti anche sui social. «Questo è ciò che noi abitanti di via Alfieri siamo costretti a subire ogni santissimo giorno per colpa della non curanza di altri cittadini oltre che per l’assenza di ogni istituzione. Da notare la tutela del verde pubblico con le auto parcheggiate sopra le aiuole» lo sfogo di un residente con tanto di foto dalla quale si nota che un Suv si parcheggia ogni giorno allo stesso punto dove ormai non cresce nemmeno più l ‘erba. «Come si vede, ogni giorno la stessa auto si parcheggia sempre nella stessa aiuola fregandosene del verde» è la denuncia di un altro abitante della zona. «Ho fatto notare ad una signora, parcheggiata in mezzo allo spartitraffico sulle strisce pedonali, che dovevo svoltare quindi lei doveva togliersi. Mi ha risposto che doveva prendere il bambino a scuola. Le ho replicato che anch’io dovevo prendere mia figlia, ma non per questo impedisco alle macchine di passare» è il commento di un’altra signora che, ogni giorno, si imbatte con l’inciviltà di questi genitori. «E pensare che al nord Italia, per una ruota sul prato, scattano multe di 50 euro per aver rovinato il verde pubblico mentre a Campobasso regna l’arroganza, il menefreghismo e il non rispetto delle regole». Ed intanto restano gli interrogativi dei residenti su quando tornerà il rispetto delle regole anche in via Alfieri.