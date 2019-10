Via al servizio di raccolta oli vegetali usati

Cretella: «Evitare danni e regalare benefici all’ambiente»

L’olio vegetale esausto può causare danni all’ambiente e ai suoi abitanti se non smaltito correttamente. Per questo da oggi a Campobasso sarà in funzione un raccoglitore ad hoc in via Benedetto Croce, accanto al mercato coperto del quartiere Cep. «Finora il servizio era attivato soltanto nell’isola ecologica di Santa Maria de Foras – ha ricordato l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella, presentando il nuovo servizio – ed era possibile conferire il materiale soltanto la mattina in una zona al di fuori della città. Oltre a questo, ne saranno attivati ben presto altri in via Toscana e via Gianbattista Vico e sempre a costo zero perché la ditta che si occupa della raccolta poi riutilizza a sua volta il materiale. L’olio usato spesso viene sversato nei lavandini e nei sanitari creando danni notevoli agli impianti depurativi con un aggravio di costi rilevante e, quando è disperso nei corsi d’acqua e nel mare, inquina ampie superfici nonché l’ambiente circostante. Per evitare questo, basta recuperarlo in contenitori adeguati e conferirlo negli appositi raccoglitori e, in questo modo, tutto sarà avviato allo smaltimento di filiera. Bisogna evitare nel modo più assoluto – ha concluso Cretella – di conferirvi l’olio minerale e dei motori che, mischiandosi con quelli vegetali diventa impossibile da separare e recuperare per uso industriale, produrre lubrificanti come ad esempio, il bio-diesel e i saponi».

Il Comune di Campobasso ha più che mai la guardia alta sul fronte ambientale e del decoro urbano e la conferma è arrivata anche dal presidente della Sea (la municipalizzata che si occupa del servizi ambientali e di raccolta rifiuti) Gianfranco Spensieri, anch’egli presente in via Croce per l’attivazione del nuovo servizio. «Non mancheranno altre iniziative per dare ancora più forza al decoro urbano e alla tutela dell’ambiente. La città – ha sottolineato – avrà risposte ancor più rapide e concrete con costi contenuti». Nel caso odierno, recuperare olio vegetale usato avrà un doppio guadagno: evitare danni e regalare benefici.