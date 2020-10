Via al lavoro della squadra femminile della Chaminade Campobasso. Le rossoblù da qualche settimana si sono ritrovate alla Palestra Sturzo per iniziare la preparazione che le porterà a disputare il campionato regionale di calcio a 5. Il mister non ha bisogno di presentazioni, riconfermato Massimilano Marsella: “L’intenzione è quella di migliorarsi, come è nello spirito del nostra società – ha affermato mister Marsella– e devo dire che la presenza oggi di un gruppo così numeroso di ragazze lo dimostra”. L’anno scorso è stato un anno importante il cui obiettivo era quello di creare un movimento femminile. Quest’anno la Chaminade vuole migliorare, nessun obiettivo particolare per il campionato, ma cercare di dare continuità a un movimento che sta destando interesse in Molise. Mister Marsella quest’anno sarà impegnato sul doppio fronte femminile e Under 19 per questo motivo ha scelto di allestire un unico staff tecnico che lavorerà su entrambi i fronti, quindi: Stefano Moffa preparatore atletico, Massimo Amodio preparatore dei portieri, Giancarlo D’Ilio dirigente accompagnatore e il magazziniere Aldo Fagliarone. Una scelta ponderata da società e tecnico:” La nostra intenzione è quella di crescere perché la società ci crede, una grande possibilità per tutto lo staff che metterà a disposizione le proprie competenze. -prosegue Marsella – Con le nuove figure stiamo lavorando in sinergia per far crescere le ragazze sotto il punto di vista tecnico e di affiatamento di squadra”. Partiata la preparazione,dopodiche sarà il campo a giudicare il lavoro svolto. La stagione è alle porte nei prossimi giorni verrà ufficializzato il calendario. L’intenziome delle Lady Chami è quella di fare meglio dello scorso anno, ma dovrà essere il campo a parlare.