Via ai vaccini ai bimbi a Campobasso in un clima sereno. Domenica l’Open day

Le inoculazioni sono partite questa mattina presso l’ambulatorio di via Toscana

Sono partiti questa mattina, venerdì 17 dicembre, i vaccini per la fascia d’età 5-11 anni anche a Campobasso. Presso l’ambulatorio di via Toscana le prime inoculazioni in un clima tutto sommato sereno.

I bimbi, rigorosamente accompagnati dai genitori, non hanno mostrato alcun tentennamento e si sono sottoposti al vaccino.

Nel capoluogo di regione, così come nei punti vaccinali degli altri centri del Molise, le inoculazioni si terranno una volta alla settimana e questo, ovviamente, creerà qualche ritardo.

L’Asrem, però, sta cercando di implementare la campagna attraverso gli open day: domenica al Cardarelli ci sarà una giornata dedicata ai più piccoli: 250 dosi e i bimbi saranno allietati dai babbi bikers, clown e giocolieri.

Sono 10 i centri vaccinali pediatrici attivati in tutto il Molise e precisamente due a Campobasso, due a Termoli, e 1 a Isernia, Venafro, Riccia, Bojano, Frosolone, Agnone. In questi centri si potranno vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni nelle quattro giornate individuate tra il martedì, giovedì, venerdì e domenica di ogni settimana. Indicato anche il numero di dosi disponibili che variano da 20 a 240.

