Vetrina nazionale per Ferrazzano a Borgo dei Borghi su Rai Tre

Raccontare i borghi attraverso le storie di chi ci vive, scopendo i profumi, colori e sapori di un’Italia “minore” ma non per questo meno importante. La popolare trasmissione di Rai Tre “Il Borgo dei Borghi” condotta da Camilla Raznovich oggi pomeriggio (sabato 12 ottobre) ha mandato in onda scene e immagini della bellissima Ferrazzano che partecipa al popolare concorso e si contenderà il titolo di borgo più bello d’Italia con altri piccoli borghi dello Stivale altrettanto affascinanti. E così le telecamere hanno puntato i loro obiettivi sugli scorci più suggestivi senza tralasciare di ricordare la storia antica del paese, le sue prelibatezze culinarie e le tradizioni folkloristiche. Il tutto con l’aiuto di piccoli racconti ed interviste di giovani abitanti di Ferrazzano che hanno ben figurato davanti a una platea mediatica così numerosa come quella che ha la trasmissione Borgo dei Borghi.