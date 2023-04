Vetrina di livello per il Molise, il mondo autentico degli artigiani in onda su Rai Uno

Ancora una vetrina di primissimo livello per il Molise, andato in onda su Rai Uno. Federico Quaranta e “Linea Verde Start” ci hanno portato alla scoperta di spaccati del Molise e della sua autenticità.

Protagonisti gli artigiani molisani, scoprendone storie, difficoltà, scelte, successi (clicca QUI per vedere la puntata).

Dal formaggio di Castropignano della famiglia Borraro/Colavecchio, alla farina del Mulino Cofelice di Matrice, alla pasta artigianale di Cercemaggiore, ai piatti della tradizione di un noto locale Campobassano, alla Tintilia prodotta nelle campagne di Toro da Michele Lauriola e tanto altro ancora. Non poteva mancare un passaggio al Museo dei Misteri, fiore all’occhiello di Campobasso.

Romolo D’Orazio, in rappresentanza della Confartigianato molisana ha accompagnato sapientemente Federico Quaranta in un mondo dove gli imprenditori mettono la testa, cuore e abilità manuali per dar vita a prodotti “a valore artigiano”. Un valore che premia patrimoni territoriali da gusti e sapori senza pari e dall’eccellenza manifatturiera di altissima qualità.