Veste e mantello celesti per la Vergine Addolorata in occasione della processione

Una questione che divide Venafro: ossia il colore di veste e mantello della statua della Madonna Addolorata per la processione del Venerdì Santo. L’immagine sacra, ricordiamo, nel corso dell’anno é custodita in abito e mantello nero (donati da privato) nella Cappella di San Pasquale all’interno dell’Ospedale SS.mo Rosario. Sino a qualche tempo addietro tali addobbi anche per il rito processionale del Venerdì Santo erano tassativamente neri, come del resto in tant’altre località della penisola, poi però si decise di realizzare ex novo l’abito della Madre del Figlio di Dio appositamente per la solenne processione del Venerdì Santo, visto che il precedente era stato logorato dal tempo. E nel rifare il tutto si realizzarono veste e mantello di color celeste, così come col celeste é ornato il ripiano su cui è posto il Corpo Morto di Gesù. Qualcuno però giorni addietro intendeva tornare all’antico, esattamente al nero degli abiti che ricoprivano il simulacro sacro della Vergine, e ne avevano scritto alla Soprintendenza alle Belle Arti del Molise per le autorizzazioni di rito. Dalla predetta Soprintendenza però inequivocabile la risposta: qualsivoglia intervento innovativo su manichino e vesti della Madonna Addolorata potrà essere realizzato solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione di competenza della Soprintendenza. In parole povere nessuno e niente si muove, se non lo autorizza la Soprintendenza. Naturale a questo punto lo scoramento di coloro che pensavano invece ad una nuova veste nera per la Madre del Figlio di Dio in occasione del rito processionale del prossimo Venerdì Santo, tanto da aver avviato apposita raccolta popolare di fondi finalizzata allo scopo. “Ci sarebbe piaciuto -affermano quanti avevano pensato all’innovazione- rivedere la Madonna Addolorata in nero per le strade cittadine col prossimo Venerdì Santo al seguito del Figlio morto, ma dobbiamo fermarci visti i necessari assensi superiori che difficilmente si otterrebbero. Un peccato perché altra sarebbe stata, pensiamo, l’intensità del rito processionale. Del resto quasi ovunque in Italia la Madonna Addolorata per il Venerdì Santo è vestita di nero in segno di lutto”. Ed allora Madonna in veste celeste a Venafro il prossimo Venerdì Santo, anche se c’è chi avrebbe gradito il ritorno all’abito nero secondo antica usanza.

Tonino Atella