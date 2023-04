Vertice Centrodestra, Lotito perde le staffe e attacca i parlamentari molisani

«Mi dà il nome di un parlamentare molisano che abbia risolto qualche problema a Roma?». La domanda, retorica, Lotito la fa ai giornalisti che lo incalzano, a Isernia, in occasione del vertice del Centrodestra (video). Affermazioni pesanti, a cui nessuno dei politici molisani presenti ha osato replicare. Insomma un Lotito debordante che tratta a pesci in faccia i politici molisani, gli stessi parlamentari e nessuno che ha avuto il coraggio di replicare.

Teatro della reprimenda di Lotito il cosiddetto tavolo del Centrodestra, convocato a Isernia da Filoteo Di Sandro per parlare di programma e candidato presidente alle prossime regionali. Lotito, dal canto suo, a parte le frecciate ai politici molisani, non ha detto più di tanto, rifiutandosi di parlare di candidati alla presidenza, ma non ha avuto parole tenere neanche per l’attuale governo regionale, c’è un buco di bilancio di 637 milioni. E, per il momento, sempre sue parole, solo lui si è dato da fare in Parlamento, presentando ben otto proposte. Per il candidato presidente è ancora presto, ha detto, dobbiamo prima concordare il programma. Bocche cucite anche alla fine dell’incontro, per il momento la situazione non cambia. Tutti parlano di Brunese, ma il nome del Rettore non lo ha ancora fatto ufficialmente nessuno. In pista restano sempre le solite posizioni, il presidente lo vogliono fare un po’ tutti.

IL VIDEO IN ALTO