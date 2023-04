Vertice centrodestra, coordinerà Donzelli (FdI): Patriciello torna e chiede rinnovamento. Ecco i nomi sul tavolo

Il pallino del gioco passa nelle mani di Fratelli d’Italia, partito maggiormente rappresentato al tavolo

E’ stato stabilito all’unanimità che il candidato presidente dovrà essere un politico e molisano: out Brunese

D’ora in avanti il pallino del gioco ce l’avrà in mano Fratelli d’Italia. E a coordinare il tavolo del centrodestra sarà l’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile enti locali del partito della Meloni. E’ questa la prima novità emersa dall’incontro che si è tenuto oggi, mercoledì 19 aprile, al Senato tra i coordinatori locali e nazionali dei partiti della coalizione.

I PRESENTI

All’incontro odierno erano presenti per Fratelli d’Italia, l’onorevole Donzelli, il coordinatore regionale Filoteo Di Sandro e i parlamentari molisani Costanzo Della Porta e Elisabetta Lancellotta. Per Forza Italia c’erano il responsabile locale Claudio Lotito, il senatore Maurizio Gasparri e l’europarlamentare Aldo Patriciello, collegato da Bruxelles. Per la Lega presenti il segretario regionale Michele Marone e Stefano Locatelli, responsabile enti locali del partito. Per l’Udc c’erano Cesa e Di Pietro, mentre per i Popolari per l’Italia Vincenzo Niro.

LA DECISIONE

I presenti hanno stabilito all’unanimità che il candidato presidente dovrà essere un politico e molisano. Sbarrando, in tal modo, la strada al Rettore Brunese che, però, visto che ufficialmente non è stato mai proposto e non ha mai dato la sua disponibilità, non è stato citato.

I NOMI SUL TAVOLO

I nomi ribaditi dai rappresentanti delle coalizioni sono quelli già noti: Fratelli d’Italia ha messo sul tavolo Iorio, Pallante e Di Sandro, Forza Italia l’uscente Toma, l’assessore Cavaliere e il sindaco di Termoli, Roberti. L’Udc con Cesa ha proposto il presidente del consiglio Salvatore Micone, mentre per i Popolari per l’Italia il nome è quello dell’assessore Niro.

I PROSSIMI STEP

Questo è quanto è stato detto informalmente, ma documenti ufficiali non ne sono stati firmati. Donzelli, che ora sentirà tutti gli esponenti dei partiti della coalizione separatamente, riconvocherà un nuovo vertice per il 27 aprile o per il 2 maggio, in base alle disponibilità.

IL RITORNO DI PATRICIELLO

L’altra notizia di giornata è rappresentata dal ritorno al tavolo di Aldo Patriciello. Il quale, collegato da Bruxelles, ha chiesto alla coalizione un totale rinnovamento della squadra. Il centrodestra per vincere – avrebbe detto l’eurodeputato – non può ripresentare volti già segnati dalle recenti esperienze. E tra i volti nuovi invocati da Patriciello, a mo’ di esempio, sono stati fatti quelli del sindaco di Montenero, Simona Contucci, dal senatore Della Porta, e quello del primo cittadino di Venafro Alfredo Ricci, dall’onorevole Lancellotta. dim