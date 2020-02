Vertenza Unilever, cauto ottimismo. Salvo (per ora) lo stabilimento molisano

Una settimana ad alta tensione quella appena trascorsa per la vertenza Unilever.



Lunedì scorso diverse centinaia di persone sono scese in piazza per opporsi alla chiusura dello stabilimento di Pozzilli di proprietà della multinazionale anglo-olandese. I lavoratori, dopo quindici giorni di sciopero, chiedono un impegno formale dell’azienda a non delocalizzare la produzione.



E dopo una serie di incontri secondo il sito primatonazionale.it pare che «a proprietà sia propensa a mettere al centro delle proprie scelte lo stabilimento di Pozzilli».



Per ora, dunque, i posti di lavoro sono salvi, anche se le rassicurazioni delle istituzioni ancora non bastano. La posta in gioco è troppo importante. E il destino dei lavoratori e delle loro famiglie sembra ancora in bilico.