Vertenza Seac, l’Ugl scrive al Prefetto: convocare nuovo tavolo

In merito alla seconda fase della procedura di raffreddamento e al rinnovo del parco macchine in città

L’Ugl Autoferro torna a scrivere alla Prefettura, oltre che per conoscenza alla Seac, al Comune di Campobasso e alla Regione, al fine di convocare la prosecuzione del tavolo tra sindacati, società e istituzioni pubbliche in merito alla vertenza sul trasporto pubblico locale.

In particolare l’Ugl rileva di non aver ancora avuto riscontro in relazione alla risoluzione del rinnovo del parco autobus per la città di Campobasso, i cui mezzi, per gran parte, presentano problematiche per gli autisti oltre che per gli utenti (articoli qui e qui).

Per tale motivo il segretario provinciale Nicolino Liberatore e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Adriano Velotta, hanno inviato una richiesta al Prefetto di Campobasso di convocazione di un incontro che riguarda l’espletamento della seconda fase della procedura di raffreddamento in relazione alla vertenza con la società Seac sospesa il 2 agosto.