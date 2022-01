Vertenza Sata Pozzilli, la Cgil: “La Regione se ne lava le mani”

“Dopo tre riunioni infruttuose con l’Assessore del Lavoro, – si legge in una nota della Fiom Cgil – in cui abbiamo insistito sulla necessità di chiedere l’intervento dell’Unità di Crisi del Ministero dello Sviluppo Economico per l’annosa vertenza della Sata Pozzilli con una richiesta formale controfirmata dal presidente della Regione, e dopo uno stressante pressing per avere una risposta, la risposta, per vie informali, è arrivata.

Tutto bene, direte voi. E invece la Regione Molise riesce a escogitare un sistema per togliersi la patata bollente di mano. Apprendiamo con vivo stupore che la richiesta di intervento all’Unita di Crisi del Mise deve farla direttamente l’azienda! Un’azienda che non vuole più saperne di investire nel nostro territorio, che “vive alla giornata” come ci è stato detto nei vari incontri formali della nostra vertenza, dovrebbe avere interesse a fare una richiesta al MISE per salvaguardare l’occupazione nel nostro territorio.

Molto più semplicemente chiude lo stabilimento e delocalizza le produzioni. O no? Deve essere la politica a mettere in campo tutte le azioni per cercare di scongiurare il rischio delocalizzazione o chiusura. E’ la politica regionale che fa la richiesta d’intervento al Ministero per aprire un tavolo di confronto per vedere se a livello centrale esistono strumenti per cercare di incentivare l’azienda a continuare a investire nella nostra regione che continua a perdere abitanti.

Ma tant’è. Siamo noti per essere la regione che non esiste, ma in realtà nel nostro Molise non esiste una classe politica degna di questo nome. E assistiamo alla desertificazione industriale e demografica di un territorio bellissimo abbandonato al suo destino.”