Vertenza Gam, presidio dinanzi al consiglio regionale

I lavoratori ormai esasperati: «Vogliamo una soluzione definitiva»

Vertenza Gam, per martedì prossimo i sindacati hanno organizzato un sit in di protesta dinanzi al consiglio regionale. «La situazione ha ormai superato ogni limite – dicono i lavoratori – noi siamo allo stremo e ad oggi ancora non c’è una soluzione definitiva. Vogliamo che diano delle risposte, certe, in merito al nostro futuro». Le organizzazioni sindacali nel recente passato più volte hanno sollecitato un percorso comune per ricostituire la Filiera Avicola molisana, che oltre a rappresentare un asse strategico importante per il sistema agroalimentare, “può generare occupazione con ricadute positive su tutto il territorio regionale”.