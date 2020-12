Vertenza Gam, nuovo presidio dei lavoratori dinanzi alla giunta regionale

Gam, i lavoratori vogliono risposte concrete sul futuro del polo avicolo molisano. Per questo hanno annunciato un nuovo presidio per sensibilizzare ancora una volta la politica regionale affinché si trovi una soluzione. «Con la presente le scriventi organizzazioni sindacali – si legge in una nota a firma della Flai-Cgil, della Fai-Cisl Abruzzo Molise e della Uila-Uil Molise – in considerazione della nota vertenza GAM, comunicano che per il giorno 10/12/2020, dalle ore 09,30 si terrà un presidio dei lavoratori della GAM, nei pressi della Giunta Regionale in Via Genova a Campobasso. Al presidio parteciperanno circa 100 lavoratori, adottando tutte le misure di sicurezza Covid-19 poste in essere dal Governo Nazionale e Regionale. Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti».