Vertenza Gam, nuovo presidio dei lavoratori dinanzi al consiglio regionale

«Alla luce della nota vertenza Gam – hanno annunciato i sindacati in una nota inviata per conoscenza anche alla questura di Campobasso – per la giornata di mercoledì 14 ottobre 2020 è stato organizzato un presidio dei lavoratori della GAM, nei pressi del Consiglio Regionale in Via IV Novembre a Campobasso. Al presidio parteciperanno circa 100 lavoratori, adottando tutte le misure di sicurezza Covid-19 – termina la nota – poste in essere dal Governo Nazionale e Regionale». «Siamo allo stremo – hanno più volte rimarcato i lavoratori e vorremmo delle risposte certe anche perché parliamo di una filiera che, se riorganizzata con un percorso strategico, può ancora rappresentare un indotto strategico per il Molise con ricadute positive sull’economia regionale in genere».