Vertenza Gam, l’11 febbraio assemblea dei lavoratori davanti all’ex Arena di Bojano

Al centro dell’incontro le inziative da intraprendere per risolvere la controversia e aggiornare i dipendenti sull’esito degli incontri con la Regione

I lavoratori della Gam (filiera avicola molisana) hanno organizzato per venerdì prossimo, 11 febbraio, dalle 15 alle 18, un’assemblea a Bojano, nel parcheggio esterno dell’azienda ex Arena, per discutere delle iniziative da intraprendere per risolvere l’annosa vertenza in corso e aggiornare tutti i dipendenti della situazione attuale dopo i vari incontri con la Regione Molise. Lo hanno comunicato i rappresentanti dei lavoratori Giancarlo d’Ilio, Annalisa Maroncelli, Mauro Latessa e Mario Izzi precisando che, in occasione dell’incontro cui parteciperà un centinaio di persone, sarà assicurato il rispetto delle vigenti normative anti-Covid.

Nei mesi scorsi, gli stessi lavoratori si sono radunati sotto la sede del Consiglio regionale in via IV novembre a Campobasso manifestando di essere “allo stremo” e chiedendo risposte certe “anche perché parliamo di una filiera che, se riorganizzata con un percorso strategico, può ancora rappresentare un indotto strategico per il Molise con ricadute positive sull’economia regionale in genere”.