Vertenza Gam, incontro in videoconferenza: sul tavolo il rilancio della filiera

Vertenza Gam, organizzato un nuovo tavolo per parlare del di rilancio della filiera. L’incontro si svolgerà sabato 23 maggio, a partire dalle ore 9.30 in modalità telematica. Le diverse ipotesi sulle quali si stava lavorando hanno registrato un rallentamento dovuto all’emergenza Coronavirus. Diversi I temi che dovranno essere affrontati. Le organizzazioni sindacali più volte hanno sollecitato un percorso comune per ricostituire la Filiera Avicola molisana, che oltre a rappresentare un asse strategico importante per il sistema agroalimentare, “può generare occupazione con ricadute positive su tutto il territorio regionale”. Sul “tavolo telematico” anche la discusso sull’immediato futuro che attende le maestranze.

Per questo le organizzazioni sindacali hanno chiesto l’ennesimo incontro che questa volta, vista l’emergenza Coronavirus, si svolgerà in modalità telematica.