Verso l’evento ‘Piazza di Siena’, al via le selezioni Fise dei binomi molisani

Sono appena rientrate da Napoli le amazzoni che hanno preso parte lo scorso weekend alla prima Tappa di Selezione per la Coppa del Presidente di Piazza di Siena 2023, la grande e prestigiosa manifestazione internazionale che si terrà a Roma dal 25 al 28 maggio prossimi.

Riservato ad atleti in possesso di autorizzazione a montare di 1° grado, di età non superiore ai 18 anni designati ed iscritti dalla Delegazione Regionale Molise FISE, il Concorso Ippico Internazionale Ufficiale (CSIO) prevede per i binomi 4 livelli di selezione: due tappe e due stage con un Tecnico Selezionatore.

La prima tappa (Napoli) si è appena conclusa, la seconda si svolgerà ad Atina (FR) dal 29 aprile al 1 maggio.

Al concorso di Napoli hanno partecipato Giada Moffa su Sherkahn de la Chatre e Karola Vignale su Silvers Star G Z che ha conquistato il primo posto nella categoria C125 del venerdì.

“È una grande soddisfazione per il Molise, che mancava dal 2019, poter tornare a Piazza di Siena – ha dichiarato la delegata regionale FISE Laura Praitano – Da quest’anno, poi, sono state introdotte anche le categorie riservate ai pony, previste nella Coppa del Presidente Pony per cui a breve renderemo note le modalità di selezione. Sperando che il numero dei nostri atleti che parteciperanno a manifestazioni di tale spessore sarà sempre maggiore, guardiamo intanto alla prossima tappa di Atina di fine mese”.

Dopo i concorsi di Napoli e Atina si passerà dunque agli stage, previsti tra aprile e maggio, che verranno condotti da Simone Coata, cavaliere di fama internazionale e componente quale caporal maggiore scelto del centro sportivo dell’Esercito Italiano sezione equitazione. Con questi stage terminerà quindi il percorso di avvicinamento a questa manifestazione di enorme portata.