Verso le politiche: Lotito in Molise il 29 agosto

Si scaldano i motori in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Dopo le polemiche per la candidatura del presidente della Lazio, Claudio Lotito che sarà candidato sul collegio uninominale del Senato per il centrodestra, un seggio ritenuto blindato, Lotito parteciperà ad un incontro insieme agli altri esponenti di Forza Italia al Centrum Palace nella giornata di lunedì 29 agosto. Il patron della Lazio, dunque, debutterà insieme ai candidati di Forza Italia.