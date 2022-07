Verso le elezioni regionali, centrodestra in conclave

Obiettivo definire al meglio il perimetro della coalizione con il coinvolgimento dei movimenti civici nonché stabilire alcuni punti del programma elettorale

Centrodestra in ‘conclave’ questo pomeriggio, lunedì 4 luglio, all’hotel Corona a Termoli. Al tavolo i rappresentanti dei partiti molisani, precisamente Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Popolari per l’Italia, con i rispettivi coordinatori regionali: Filoteo Di Sandro, Michele Marone, Annaelsa Tartaglione, Teresio Di Pietro e Vincenzo Niro.

In questa prima riunione, dopo una lunga e serena discussione sulla situazione politica regionale e nazionale, i componenti del tavolo hanno definito alcune modalità operative per definire al meglio il perimetro della coalizione, con il coinvolgimento dei movimenti civici presenti in regione nonché definire alcuni punti del programma elettorale, strategici per le prossime elezioni.

I componenti del tavolo hanno rinviato ogni altra discussione al prossimo incontro.