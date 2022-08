Verso le elezioni. Cinque Stelle: questi i nomi dei candidati

Alla fine i favoriti: Nik Di Michele (in foto) e Ottavio Balducci hanno dovuto cedere il passo a due donne: Annamaria Belmonte e Maria Del Mirto, per il discorso dell’ alternanza di genere. Ma è qualcosa che non resterà senza strascichi perché Di Michele ha preso più voti della Belmonte e questo non è andato giù giù agli attivisti, soprattutto del Basso Molise, che già stanno parlando di richiesta di dimissioni per Federico.

Premesso che gli uninominali verranno decisi direttamente da Giuseppe Conte, per il Proporzionale Camera, l’unico con qualche speranza di elezione, al primo posto va Annamaria Belmonte, al secondo Nicolino Di Michele. Per il senato invece al Proporzionale va Maria Del Mirto che batte Ottavio Balducci.

In basso i risultati delle consultazioni in Molise: