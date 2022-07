Verso la transazione ecologica con il turismo circolare

Le sfide che il Molise deve affrontare per essere competitivo nell’apertura al turismo internazionale e per aumentare quello locale

di Giusy Spadanuda

Oggi sentiamo molto parlare di Economia Circolare, un modello di pratiche e sistemi che permetterebbero di ridurre al minimo l’uso di risorse per una più alta sostenibilità ambientale, soprattutto nel settore manifatturiero. Tali modelli però vengono spesso integrati anche in altri ambiti, uno fra questi il turismo.

E il Molise, ricco in paesaggi e cultura materiale, come siti archeologici e città d’arte, sta cercando ormai da anni di porre le basi per un turismo sostenibile, valorizzando zone naturali e creando percorsi ecoturistici. Si pensi al Parco dell’Olio di Venafro o al Parco dei Tratturi. Uno sviluppo del territorio che incontra i nuovi bisogni dei visitatori, tenendo conto dell’impatto sull’ambiente e cercando di minimizzare l’impronta ecologica del turista. In uno studio sull’inquinamento prodotto dalle auto come mezzo di trasporto per le vacanze in Italia, l’Ist. per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) parla di valori di emissioni superiori a 1mln di tonnellate per CO 2 e pari a 200 per le polveri sottili solo per l’anno 2019.

Dati non indifferenti che devono spingere verso una transazione dal modello di turismo “usa e getta” ad uno di tipo esperienzale. L’esperienza infatti, come insieme di attività deve diventare il centro della creazione di valore per le aziende ricettive che, complice il Covid, stando ad una ricerca della Camera di Commercio del Molise, non hanno subito grosse migliorie in termini di capacità ricettiva rispetto al 2020: circa 2 posti letti per km2 in Alto Molise e 19 per la zona costiera. La mancanza di alloggi non favorisce l’apertura della Regione ad un turismo internazionale, molte volte ostacolata anche dall’irreperibilità di informazioni su siti internet o piattaforme social dedicate. I collegamenti inoltre non aiutano di certo: la mancanza di una rete autostradale che metta in comunicazione la costa con il centro della penisola e collegamenti autobus carenti in Alto Molise rendono necessario il ricorso all’auto anche per vacanze di un giorno. Bisognerebbe quindi cercare di “spalmare” i danni da inquinamento su soggiorni più lunghi, optando per meno viaggi l’anno e distanze più brevi, scegliendo mete turistiche improntate allo ‘slow living’ che possano offrire spunti di ecosostenibilità, e gli agriturismi potrebbero essere la chiave di svolta. Secondo l’Istat il rapporto tra turisti italiani e stranieri che scelgono gli agriturismi molisani come mete delle loro vacanze è 7 a 1, il dato più alto in Italia per il 2019, a conferma del fatto che il turismo nostrano riconosce al Molise ottimi livelli di partenza per viaggi sostenibili e circolari.

La Camera di Commercio, nell’analisi tra punti di forza e di debolezza del turismo molisano, conclude sottolineando la carenza di esperienze enogastronomiche e la necessità di diversificare il prodotto turistico da quello prevalente balneare per la zona costiera. Per l’Alto Molise e le altre località montane invece è l’offerta culturale e sportiva che andrebbe migliorata, fornendo servizi più innovativi.