Entusiasmo alle stelle in casa Isernia dopo i due successi consecutivi (e quattro risultati utili di fila) che hanno proiettato l’undici di Silva verso lidi inesplorati della classifica. C’è grande attesa per il derby di domenica prossima contro il Campobasso, occasione propizia per rivedere il pubblico delle grandi occasioni al “Lancellotta”. La società – nel pomeriggio di ieri – ha annunciato a tal proposito la “Giornata Biancoceleste”: non saranno validi gli abbonamenti, mentre resta da stabilire se al botteghino si potrà acquistare un biglietto unico, o se verranno inseriti i ridotti. «Tutti i dettagli – ha spiegato il vice presidente Piero Biscotti – saranno comunicati nelle prossime ore. Ci auguriamo di vedere un grande pubblico che aiuti la nostra squadra in un derby all’insegna dello spettacolo».