Verso il congresso Pd, Buono: condivido l’appello di Bonaccini. Pronto ad accoglierlo in Molise

La sconfitta alle scorse elezioni politiche ha giustamente aperto un dibattito all’interno del PD culminato con l’esigenza di svolgimento del Congresso nazionale.

“Sarà quello il momento nel quale ci confronteremo – le parole di Stefano Buono, presidente di Partecipazione Dem – portando tesi differenti che dovranno essere un valore aggiunto e un arricchimento per tutte e tutti. Penso che abbiamo bisogno di recuperare la vocazione maggioritaria propria di questo partito, l’ambizione di rappresentanza nel Paese. Avere una linea netta, riformista – continua il consigliere comunale di Venafro – viene prima del tema pur fondamentale delle alleanze. E’ con questo spirito che raccolgo e condivido l’appello fatto dal candidato alla segreteria nazionale Stefano Bonaccini, nella convinzione che non sarà uno scontro per posizionamenti ma una festa delle idee”.