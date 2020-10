Verna (presidente Cnog): «Il giornalista è il medico che può curare la disinformazione» (VIDEO)

«Il giornalista è il medico che può curare la disinformazione che mai come in questo periodo rappresenta un serio attacco alla democrazia». Così Carlo Verna, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, nella giornata di lunedì 12 ottobre durante la conferenza stampa, organizzata dall’Ordine regionale dei giornalisti. Alla conferenza hanno preso parte, oltre a Verna, anche il presidente del CoReCom, Fabio Talucci e il presidente dell’Odg Abruzzo, Stefano Pallotta. A fare gli onori di casa il presidente Vincenzo Cimino e il vice presidente Cosimo Santimone (alla conferenza presente anche l’ex presidente Pina Petta). La conferenza ha rappresentato anche un importante momento di riflessione con diversi spunti venuti a galla analizzando il lavoro sinergico svolto da Odg Molise e CoReCom, riguardante il contrasto alle fake news; e proprio durante la conferenza stampa il presidente Verna, dopo essersi congratulato con i componenti del nuovo consiglio, ha elogiato l’iniziativa del bollettino sulle Fake News: il Molise infatti è stata la prima regione ad introdurre un lavoro del genere che ha offerto anche uno spaccato di come si sia diversificata l’informazione ai tempi del Coronavirus. «Oggi la disinformazione la fa da padrone – ha detto Verna – e dunque non può che farmi piacere una simile iniziativa che poi è stata replicata anche in altre regioni. Il Molise – ha aggiunto – è un piccolo laboratorio dove sono sicuro, grazie anche alla intraprendenza dei due ex consiglieri nazionali potranno essere “sperimentate” nuove buone pratiche a favore della categoria».