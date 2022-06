Vergogna in consiglio regionale, presenti solo 7 componenti su 21: e i problemi dei molisani restano irrisolti

Al netto di qualche assenza giustificata per Covid, non è accettabile quanto successo questa mattina. E la seduta odierna era stata convocata dopo 15 giorni

Un consiglio regionale che non solo continua a non legiferare ma che ora diserta anche l’Aula. E’ estremamente grave quanto accaduto questa mattina, martedì 28 giugno, nell’Aula di via IV novembre.

Era stata convocata una seduta dell’Assise per la giornata odierna dopo 15 giorni. Seduta che non si è tenuta per mancanza del numero legale. Su 21 consiglieri regionali ne erano presenti solo 7: un terzo del totale. Al netto di qualche assenza giustificata per Covid, non è ammissibile che i componenti della massima Assise regionale, che dovrebbero occuparsi e soprattutto risolvere i problemi dei molisani, non si presentino proprio in Aula. Non vorremmo cadere nel becero populismo ricordando che sono pagati profumatamente con i soldi dei molisani per lavorare e trovare soluzioni ai tanti problemi da cui sono afflitti i cittadini, ma quanto successo non è accettabile. Soprattutto in questo particolare momento storico. Ricordiamo a tutti, maggioranza e opposizione, che per la campagna elettorale c’è ancora tempo e che per altri 10 mesi dovrebbero occuparsi dei molisani. redpol