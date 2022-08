Verdi e Sinistra Italiana: “Giustizia sociale e ambientale per il futuro delle nuove generazioni”

I “rossoverdi”, che corrono alle Politiche nella coalizione di centrosinistra, in Molise schierano Sara Ferri e Nicola Fratoianni alla Camera e Bartolomeo Terzano al Senato

di Antonio Di Monaco

Giustizia sociale e ambientale espresse con una proposta politica chiara, coraggiosa e alternativa alla destra per garantire un futuro alle prossime generazioni, in un Paese più giusto, libero e sostenibile. È sotto questi auspici che nasce l’alleanza tra Verdi Europei e Sinistra Italiana che corrono alle prossime elezioni politiche in coalizione con Pd, +Europa e Impegno Civico-Centro Democratico. In Molise i “rossoverdi” schierano Sara Ferri e Nicola Fratoianni alla Camera e Leo Terzano al Senato, i quali si sono presentati alla stampa nello spazio di villa Musenga a Campobasso con la presidente dell’Arcigay Molise, Luce Visco, che ne ha tracciato la storia politica e professionale.

“Ci sono 136 motivi per votare la nostra lista – ha scandito Terzano – esattamente come i comuni molisani che hanno avuto a che fare con varie criticità ambientali che fanno parte della nostra agenda politica, mentre quella degli altri è illogica devastante e anticostituzionale”.

Dunque, un nuovo progetto politico “per costituire un’idea di società basata su giustizia ambientale e sociale con gli stessi diritti per tutti. Una proposta – ha spiegato Ferri – di sinistra progressista che guardi alla persona e ai suoi bisogni così come ha fatto il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, originario di Ururi che ha fatto sue le battaglie sulla sanità molisana e il lotto zero di Isernia con altrettante interrogazioni parlamentari”.