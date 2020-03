«Verde urbano, una questione ambientale, etica e di benessere pubblico»

Incontro-dibattito con la cittadinanza in programma venerdì 6 marzo

Si svolgerà venerdì 6 marzo 2020 alle ore 18, ad Isernia, presso l’ex Lavatoio – “Ru puzz” l’incontro dibattito con la cittadinanza organizzato da: Arci, Legambiente, Lipu, WWF. Stato del Verde urbano a Isernia, aspetti normativi, servizi ecosistemici del verde urbano e buone pratiche gestionali tra gli argomenti che saranno affrontati. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2020 “Anno internazionale della salute delle piante”. La comunità internazionale riconosce in tal modo l’importanza dei vegetali e della loro salute. Il nostro Paese si è dotato nel 2013 di una legge sul verde in città, la n. 10/2013, intitolata “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, con l’obiettivo di promuovere con forza una rinnovata cultura del verde e degli alberi nei contesti urbanizzati, dove vive e lavora la maggior parte degli italiani, e di valorizzare le ricadute positive sul clima locale, sulla qualità dell’aria e sui livelli di rumore.