Verde pubblico, firmato il protocollo Comune-Sprar

CAMPOBASSO

Firmato il protocollo d’intesa tra il Comune, con gli assessori Cretella (Ambiente) e Praitano (Politiche sociali) e lo Sprar con la cooperativa Assel, rappresentata da Salvatore Dell’Oglio, attraverso un corso teorico-pratico per 5 ragazzi per la cura e la manutenzione e la cura del verde pubblico cittadino e l’attivazione di altrettante borse lavoro da circa 500 euro mensili dopo lo svolgimento con successo della fase teorica e l’inizio di quella pratica per circa 108 ore complessive.