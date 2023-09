Vento forte e rischio incendi, allerta in Basso Molise

Le raffiche di vento previste per la giornata di domani soprattutto in Basso Molise hanno indotto la Protezione Civile a diramare un avviso di allerta giallo per venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca o burrasca forte. Possibili mareggiate sulla costa.

Allerta che domani diventa Arancione per possibili localizzati danni alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolati e similari) ed agli impianti od alle infrastrutture di tipo provvisorio (tensostrutture, installazioni per iniziative commerciali, sociali, culturali, strutture di cantiere e similari e strutture balneari in particolare durante la stagione estiva). Possibili locali limitazioni della circolazione stradale per la presenza di oggetti di varia natura trasportati dal vento e difficoltà per particolari categorie di veicoli quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, autocarri o comunque mezzi di maggior volume. Possibili isolate cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica stradale e pubblicitaria. Possibili sospensioni dei servizi di erogazione di fornitura elettrica e telefonica a seguito di danni delle linee aeree. Disagio o locale pericolo per la balneazione e le attività nautiche.



Intanto nella giornata di oggi due incendi hanno interessato sempre il Basso Molise: uno in prossimità dello Zuccherificio e l’altro a Colletorto. Circoscritto e domato il rogo che ha distrutto la vegetazione nell’agro di Cercepiccola.