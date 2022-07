Vento forte e grandinata, teloni e pali divelti in centro a Campobasso

Ha lasciato diverse tracce del suo passaggio la violenta grandinata accompagnata dal forte vento che si sono abbattuti oggi pomeriggio su Campobasso. Dopo giornate roventi con temperature ben al di sopra delle medie del periodo, non è stato esattamente un pomeriggio tranquillo e rinfrescante soprattutto in alcune zone della città, specialmente in pieno centro, dove un palo della luce è stato addirittura divelto e alcuni teloni sono stati scoperchiati.