Vento forte, calcinacci da un palazzo di via Tiberio

Le raffiche di vento che imperversano in queste ore sul Molise centrale stanno creando non pochi disagi, di nuovo, in diversi centri. A Campobasso nei pressi dell’incrocio tra via Tiberio e via San Lorenzo, si sono staccati diversi pezzi di cornicione finendo sulle auto in sosta. Una di queste ha riportato diversi danni alla carrozzeria. Sul posto la Polizia Municipale e l’autogru dei Vigili del Fuoco.