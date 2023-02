Vento e possibili precipitazione nevose a bassa quota, allerta gialla in Molise

Avviso Protezione Civile del Molise. Intanto è stato revocato dal dipartimento nazionale l’allarme maremoto scattato a causa del sisma in Turchia

Persistono venti forti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi. Mare da molto mosso ad agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte; occasionali precipitazioni, nevose fino a quote di bassa pianura, con apporti al suolo deboli. Per questo motivo la Protezione Civile del Molise ha diramato un avviso di allerta gialla per la giornata di oggi lunedì 6 febbraio 2023.

(CLICCA QUI PER CONSULTARE L’AVVISO UFFICIALE)



SCENARI DI EVENTO E DANNO PREVISTI



Possibili disagi alla circolazione dei veicoli con locali rallentamenti o parziali interruzioni della viabilità e disagi nel trasporto pubblico e ferroviario.

Possibili fenomeni di rottura e caduta di rami.

Possibili locali interruzioni dell’erogazione dei servizi essenziali di rete (energia elettrica, acqua, gas, telefonia).

Possibili localizzati danni alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolati e similari) ed agli impianti od alle infrastrutture di tipo provvisorio (tensostrutture, installazioni per iniziative commerciali, sociali, culturali, strutture di cantiere e similari e strutture balneari in particolare durante la stagione estiva).

Possibili locali limitazioni della circolazione stradale per la presenza di oggetti di varia natura trasportati dal vento e difficoltà per particolari categorie di veicoli quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, autocarri o comunque mezzi di maggior volume.

Possibili isolate cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica stradale e pubblicitaria.

Possibili sospensioni dei servizi di erogazione di fornitura elettrica e telefonica a seguito di danni delle linee aeree.

Disagio o locale pericolo per la balneazione e le attività nautiche

Nevicate da deboli fino a moderate, incluse le situazioni di forte incertezza sul profilo termico (neve bagnata in pianura).

Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale comunica che è stato revocato l’allarme maremoto per possibili onde sulle coste italiane in seguito al sisma di magnitudo 7.9 con epicentro tra Turchia e Siria registrato alle ore 2.17. La revoca è stata disposta sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’Ingv. È ripresa regolarmente la circolazione ferroviaria in Sicilia, Calabria e Puglia, dove era stata sospesa a scopo cautelativo, dalle 6.30